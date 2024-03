Policial é flagrado jogando videogame durante seu horário de trabalho

Um caso inusitado que aconteceu no Japão está ganhando as notícias de todo o mundo. Durante uma inspeção de rotina em um departamento de polícia, as autoridades japonesas flagraram um policial curtindo alguns jogos em seu Nintendo Switch durante o horário de trabalho.

Conforme publicado pelo portal Adrenaline, o policial em questão foi flagrado jogando videogame durante seu horário de trabalho, o que o levou a receber uma advertência e a ser punido por conta da infração cometida.

Segundo a reportagem, o homem trabalhava no distrito de Tenri, localizado na província de Nara, e esperava momentos em que ficava sozinho no departamento para conectar o videogame na televisão do espaço de descanso e aproveitar momentos de lazer.

Ao todo, ele teria usado a televisão do local por pelo menos 10 vezes, por aproximadamente 17 horas. Essa rotina de jogos começou em novembro de 2023 e só em fevereiro de 2024 foi flagrada em uma inspeção surpresa na delegacia.

Reconhecimento e punição

Segundo a publicação, o homem reconheceu o erro e afirmou estar arrependido de suas atitudes. Ele admitiu que jogava enquanto os turnos estavam “relativamente tranquilos e com poucos incidentes”.

A jogatina chegou ao fim somente por conta do flagrante, feito por conta de uma inspeção surpresa na delegacia em que o policial trabalha. Ele recebeu uma advertência oficial pela sua atitude além de ter as 17 horas de jogo descontadas do valor final de seu salário.

Apesar de no local não existir uma proibição expressa sobre o uso de videogames durante o horário de descanso e nos momentos de trabalho mais escasso, é esperado que essa atividade não seja realizada durante as horas de trabalho, principalmente se tratando de um profissional que realiza atividades relacionadas com a segurança pública e que requerem uma rápida resposta diante de qualquer chamado.