Policial de folga salva homem engasgado em restaurante

Em um restaurante de Araraquara, interior de São Paulo, um ato heroico de um policial militar de folga marcou o dia de clientes e funcionários. Durante uma refeição com a família, um homem começou a se engasgar com um pedaço de carne, provocando uma cena de tensão e desespero capturada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Quando a situação parecia sem saída, a intervenção do PM trouxe alívio e esperança.

Um herói fora de serviço

A vítima, cuja identidade não foi revelada, lutava pela vida enquanto um dos presentes tentava sem sucesso aplicar a Manobra de Heimlich, um procedimento de emergência para casos de asfixia por engasgo.

Foi então que o cabo da Polícia Militar, percebendo a gravidade da situação, aproximou-se rapidamente e assumiu a situação.

Com precisão e calma, o policial aplicou a manobra, liberando a obstrução nas vias respiratórias do homem em poucos segundos. A ação decisiva do PM não apenas salvou uma vida, mas também ressaltou a importância de conhecimentos básicos de primeiros socorros.

Reconhecimento e agradecimento

A coragem e eficiência do policial foram amplamente reconhecidas, recebendo elogios tanto do 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior quanto de usuários das redes sociais, que não pouparam palavras para descrever o policial como um verdadeiro “instrumento usado por Deus” e uma “bênção” por estar no local no momento certo.

A Manobra de Heimlich, detalhada na reportagem, é destacada como uma habilidade vital que todos deveriam conhecer, capaz de fazer a diferença entre a vida e a morte em situações críticas de asfixia.