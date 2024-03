“Nem Judas ousou tanto”: criança contou ao pai que sua mãe tinha sido infiel e se tornou viral aplaudido

O ditado popular diz que bêbados e crianças sempre dizem a verdade. Bem, um vídeo que está circulando nas redes sociais pode ser um grande exemplo disso. Em um vídeo capturado pela câmera de segurança de uma casa, mostra o momento em que uma mulher reclama com seu marido e pai de seus filhos, supostamente abandonando-os, tudo entre gritos.

Nesse contexto, o homem pede a ela para baixar o volume porque as crianças podem se assustar. Na cena, vemos o pai com uma menina nos braços, enquanto outra criança escuta a discussão dos pais, enquanto a mulher continua aumentando o tom de voz, sem se importar com a presença das crianças.

““Papá, ouve! Ele nos deixou dois meses em Torreón, foi sair com os caras. Eu vi tudo (...) E ele te traiu todos esses dias,” disse a criança.

Recomendados

O homem chocado, que não tinha prestado atenção durante a briga, finalmente o ouve e pede para que repita. "Ele te traiu todos esses dias, estava com outros meninos", disse a criança.

A família ficou em silêncio diante de tal revelação, que foi quebrado pela mulher que, de forma irônica, disse: “Com crianças...! Ha, ha, ha”.

Assista ao vídeo aqui:

As redes sociais aplaudem a confissão da criança

“Entre homens somos mais solidários.. tan tan”; “Pobrezinho, Deus o abençoe, a mãe putanheira pode ir para o inferno...”; “Terrível que uma criança saiba da infidelidade da mãe. E ter que ser quem diga isso para o pai.”; “Eu disse ao meu pai que minha mãe estava sendo infiel quando saía para trabalhar... eu tinha 5 anos, e vi tantas coisas que minha mãe fazia e como trazia seus amantes para casa, inclusive um deles nos batia”, são algumas das mensagens deixadas por internautas.