Mulher é expulsa de voo por vestir roupa "inadequada"

Eve J Marie, uma mãe de 26 anos, foi confrontada com uma situação constrangedora durante um voo com sua filha de 7 anos. Ao usar um traje com estampa de leopardo, Eve foi abordada pela tripulação da Southwest Airlines (SWA) e solicitada a deixar a aeronave, a menos que trocasse de roupa, alegando violação do código de vestimenta da companhia aérea.

Uma experiência humilhante

Eve relatou a humilhação que sentiu ao ser confrontada pelos comissários de bordo, que insistiam que sua roupa era inadequada. Ela se sentiu julgada pelas outras passageiras e lamentou a falta de clareza sobre a política de vestimenta da companhia aérea.

Apesar de seu alto status como cliente frequente da SWA, Eve foi confrontada com a falta de explicação sobre a suposta violação do código de vestimenta. Após o incidente, ela recebeu um crédito de voo de US$ 100 como compensação, mas considerou insuficiente diante do constrangimento vivenciado.