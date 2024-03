Mulher descobriu infidelidade de seu parceiro graças a um aplicativo de entrega

Mujer descubrió infidelidad de su pareja gracias a una aplicación de ‘delivery’. Woman in the hotel room with mobile phone texting and smiling, lying on the bed with wet hair after a shower. Vacation in the tropical resort (Fiordaliso/Getty Images)

Quando descobrem que alguém está traindo seu parceiro, geralmente é por mensagens ou até mesmo sendo descoberto no ato. Mas uma mulher recentemente se tornou viral por detalhar a forma única como sua amiga pegou seu namorado com a mão na massa. Sarah, uma usuária do TikTok, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando como ficou chocada quando o cara foi descoberto por um endereço desconhecido em um aplicativo de entrega de alimentos.

Num vídeo que obteve mais de 1,7 milhões de visualizações, ela explicou que sua amiga estava "apenas pedindo comida através do Postmates para ela e seu namorado, em seu telefone" quando viu um endereço que não reconhecia no aplicativo. Ela perguntou sobre isso e ele descartou dizendo que era a localização "apenas de alguém do trabalho". No entanto, sua namorada sabia que algo estava errado, pois normalmente ele não se encontrava com seus colegas fora do trabalho. Então ela decidiu ir até a casa e descobrir quem era.

Sarah explicou: “Com o tempo, ela teve a sensação de que algo estava errado. Então, o que ela decidiu fazer? Ela parou na casa. Literalmente foi até esta casa e bateu na porta. A garota abriu a porta e ela disse: ‘Olá, sou a namorada de tal pessoa. Você o conhece?’. A garota respondeu: ‘Sua namorada? O quê? Sim, eu o conheço. Nós trabalhamos juntos’”.

Recomendados

Mulher descobriu a infidelidade de seu parceiro graças a um aplicativo de ‘delivery’

Então ela disse a ela que eles estavam saindo juntos há meses e que ela não tinha ideia de que ele tinha uma namorada ou algo assim. “Alguém pode me contar sobre algum momento em que a intuição de uma garota já esteve errada?,” ela acrescentou. O vídeo foi publicado no TikTok, onde o título do vídeo foi: “Nossa intuição simplesmente não falha,” o que chamou a atenção dos internautas e gerou opiniões divididas.

Um usuário apontou: “Podemos literalmente sentir quando uma vibração está apagada. Isso é o suficiente para iniciar a investigação”, enquanto outro acrescentou: “Sempre verifiquem os e-mails, senhoras”.