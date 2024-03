Homem tenta se jogar de uma casa e ficou preso nos fios de alta tensão

Durante a tarde de 22 de março, residentes em Guayaquil, cidade do Equador, ficaram consternados com uma tentativa de suicídio. Um homem tentou se jogar de uma casa, mas acabou preso nos cabos dos postes de luz.

Nas imagens que se tornaram virais nas redes sociais, os vizinhos indicaram que o cidadão estava inicialmente sentado em cima de um compressor de ar e segurava um vidro na mão. Para atender à emergência, agentes da Polícia Nacional e do Corpo de Bombeiros de Guayaquil chegaram ao local e colocaram um colchonete para salvá-lo.

No entanto, o jovem resistiu à ajuda dos gendarmes e bombeiros, acabando por ficar entre os cabos do poste de luz. Os vizinhos gritavam com medo, esperando que não acontecesse nenhuma desgraça, enquanto o homem se balançava entre os cabos para evitar ser resgatado.

Finalmente, o jovem não conseguiu mais ficar agarrado aos cabos e acabou sendo segurado por policiais e bombeiros em um colchonete, para depois ser atendido por pessoal médico.