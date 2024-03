Guarda de segurança agride jovem por querer fazer graça

X, antes do Twitter, é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhares de pessoas usam este site para compartilhar vídeos que seriam censurados em outros sites. Entre todo o material, nas últimas horas, começou a se popularizar o momento em que um segurança agrediu um jovem.

No vídeo, com apenas 12 segundos, é possível ver como o adolescente entrou na fila que esperava para entrar em um bar. Caminhando como se estivesse bêbado, a pessoa envolvida chegou à frente, no entanto, o responsável por manter a ordem não suportou o ato humorístico e agrediu a pessoa.

Ao sentir o primeiro impacto, o homem se levantou e tentou se afastar do local. Um colega do afetado reagiu e o afastou do agressor. Alguns presentes riram e gravaram a resposta do funcionário. Até o momento, o vídeo tem mais de quatro milhões de visualizações na rede social pertencente a Elon Musk.

A pergunta feita pela conta que divulgou o incidente foi: “A reação dos seguranças foi justificada?”, e obteve respostas como: “Não acho que ele esteja bêbado, ele só está tentando ser irritante e filmar para conteúdo do TikTok, mas a segurança lhe deu um conteúdo melhor”, “Porteiro não profissional e sem treinamento, esses caras são seus clientes e você é pago com o dinheiro que eles ganharam com o bilhete de entrada que compraram” ou “Não! Definitivamente, isso pode ser considerado agressão sexual. Se ele colocasse suas partes íntimas em uma criança ou em uma mulher, não acredito que as pessoas pensariam que a reação foi exagerada”.