Frozen e Mortal Kombat se unem em um cosplay absurdo que combina Elsa com Sub-Zero

A Disney não vai gostar disso, mas uma popular mestra do complexo arte do cosplay teve a ideia de realizar um tributo que une os mundos da brutal franquia de videogames Mortal Kombat com o mundo de Frozen, a inocente saga de filmes animados de onde vem a lendária música Let it Go, ou Livre Estou, como a conhecemos na América Latina.

Os resultados deste experimento são espetaculares, mas também é importante notar que se trata de uma sessão que pode parecer comum para uma parte da comunidade online. A internet é um lugar estranho e basta visitar sites como Reddit, DeviantArt ou até Instagram para constatar que há anos esses dois personagens são objeto de um culto estranho.

Se a imagem acima, caro leitor, desperta mais dúvidas existenciais e sorrisos em você, é provável que tenhamos que explicar um fenômeno curioso que circula em certos cantos da internet há anos, mas que ainda é relativamente desconhecido por uma parcela significativa de internautas na América Latina.

O que é o shippeo e por que a internet está obcecada com Elsa e Sub-Zero

Antes de abordar a nossa obra cosplay de referência que desencadeou esta nota, é essencial compreender o que é o shippeo. É uma palavra que deriva do anglicismo shipping, sob a sua acepção de "unir, montar ou embarcar". Poderíamos descrevê-lo como um fenômeno que une uma comunidade específica de fãs em torno do desejo de ver duas pessoas ou personagens em um relacionamento romântico.

A questão com o shippeo é que se estende por diversos âmbitos, desde séries e filmes até a vida real, possibilitando assim uma série de fusões inimagináveis, como o caso que vemos hoje, onde Sub-Zero de Mortal Kombat e Elsa de Frozen são objeto dessa fixação.

Um ship pode ser montado misturando séries, filmes, livros ou videogames, o que for. Daí a distância para montar um tributo cosplay que alimente esse culto por dois personagens específicos na verdade representa um salto mínimo.

Assim é como Elsa de Frozen parece quando transformada em Sub-Zero de Mortal Kombat graças ao cosplay de Lisa Mancini

É assim, sob essa mistura de fatores, que chegamos ao Instagram de Lisa Mancini, uma popular artista de cosplay conhecida nas redes sociais como lisa.mancinerh, que quebrou a internet com sua última sessão que parte do germe do que foi explicado acima. Apenas na rede social Meta, a dama tem um catálogo de 2.290 publicações, que lhe renderam uma impressionante comunidade de mais de 188 mil seguidores.

Com esses números, qualquer publicação dela acaba gerando barulho na internet, graças ao seu talento e habilidades, onde cada sessão de cosplay é uma obra digna de admiração. Como nesta série de fotos onde ela funde Elsa com Sub-Zero: