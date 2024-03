Fiéis protestam contra sessão de fotos de modelo trans no interior de Catedral

A sessão de fotos de uma modelo trans dentro da Catedral de La Serena, no Chile, causou polêmica, assim como a indignação da comunidade de fiéis católicos da região.

Os paroquianos, em protesto pela permissão concedida para realizar esse evento, colaram panfletos na igreja e coordenaram uma oração ‘em desagravo’ pelo que consideram um “ultraje” à fé, às vésperas da Semana Santa.

A situação foi denunciada pelo ex-secretário de Mineração e ex-membro da convenção constitucional, Roberto Vega. Na verdade, no X, ele publicou fotos da sessão de fotos com o comentário “uma falta de respeito para o mundo católico”, conforme relatado pelo jornal local El Día.

Fiéis católicos de La Serena condenaram o fato, exigiram explicações sobre o ocorrido e organizaram uma oração para "pedir perdão", tendo em conta que estamos vivendo dias de recolhimento para o mundo cristão.

"Não temos nada contra o LGBT"

Neste domingo ao meio-dia, membros da Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus Coquimbo - um grupo laico - compareceram à porta da Catedral para manifestar sua indignação e realizar o ato de desagravo.

Aproximadamente uma dezena de pessoas se reuniram na entrada do templo para rezar, segurando cartazes alusivos à produção fotográfica. De acordo com as declarações coletadas no referido meio, os fiéis expressaram sua preocupação com a identidade sexual da modelo que protagonizou a sessão de fotos: uma mulher trans.

Marcela Bórquez, membro do grupo, afirmou que, apesar de suas declarações, "não temos nada contra a comunidade LGBT".

Além disso, ele assegurou que "a dor que esta situação nos causa é que a Igreja abriu as portas para que essa pessoa se vestisse desonrando o Sagrado Coração de Jesus e isso não vamos permitir".

“Como fiéis católicos, estamos sendo atropelados, estamos na Semana Santa, um tempo para reparar, para fazer penitência. Essas pessoas que se dizem livres e que afirmam ter direitos, por favor, se começarem a exigir direitos e respeito, que respeitem,” desabafou Marcela.