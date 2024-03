Conversa de WhatsApp escapa durante noticiário de televisão e a internet não perdoa

Funcionário da Milenio vaza conversas do WhatsApp (Especial/ Crestomatía )

A chegada da internet permitiu que milhões de pessoas pudessem se comunicar, por meio de várias aplicações, com seus entes queridos. Além disso, os usuários começaram a procurar fontes de informação nesses espaços digitais, mas o que aconteceu com o rádio e a televisão?

Apesar de alguns afirmarem que esses meios estão prestes a desaparecer, a verdade é que ambos contam com um grande número de audiências que continuam consumindo todo o conteúdo publicado ou reproduzido. As empresas mais importantes do país possuem espaços dedicados a fornecer notícias nacionais e internacionais.

Entre os vários noticiários, nas últimas horas, o espaço do Milenio começou a se popularizar, mas por que se tornou uma tendência nas redes sociais? O que aconteceu é que a pessoa responsável por reproduzir as imagens e vídeos compartilhou, talvez por descuido, suas conversas do WhatsApp.

Nos segundos que durou o erro, é possível ver vários contatos como ‘O Amor Da Minha Vida’, ‘Emiliano CM (Você)’, ‘Blanca’, entre outras pessoas. O sueco não passou despercebido pelos amantes do humor e colocaram várias mensagens como “Esta revelação da @mileniotv me deixou muito intrigado. Quem é o amor da minha vida e o que ele fará no centro?”.

Até agora, o vídeo acumula milhares de visualizações, bem como comentários: “Quem será essa pessoa que está atenta à sua ligação”, “Também, quem vão colocar e para onde?”, “Será o primeiro trabalho dele”, “Não estou reclamando, facilmente poderia ser eu em um dia de trabalho”.