“Como se fosse uma época diferente”, jovem mostra como é o cinema em Cuba

Ir ao cinema sempre foi uma das atividades recreativas favoritas para muitos. Atualmente, a tecnologia permite desfrutar de telas em terceira dimensão e melhor qualidade de som, além de ao longo do tempo terem adaptado as salas de forma confortável para os espectadores, mas o cinema em Cuba é diferente do de muitas nações.

Para a maioria, é normal ir ao cinema com todas as comodidades que a era atual oferece. No entanto, não é assim em todos os lugares. Uma usuária mostrou no TikTok como são as salas de cinema em Cuba, tornando-se viral pelo espanto que causou aos usuários, já que parecem ter ficado estagnadas no tempo.

Através de sua conta @matrioshkacubana na referida rede social, a garota publicou um vídeo mostrando como é toda a experiência de ir ao cinema nesta ilha. Desde a compra dos ingressos até a saída.

Recomendados

“Como é um cinema em Cuba?”, foi o título que a jovem colocou no vídeo. Conforme se pode ver na gravação, a programação está em preto e branco com filmes dos Estados Unidos e da Espanha. Há filmes antigos e outros mais recentes como Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Ghosted ou Fênomeno. Naturalmente, os mais recentes são os mais assistidos.

É apreciado quando ela paga cinco pesos cubanos, mas o mais surpreendente é quando entra na sala de cinema. Em vez da tradicional tela gigante que costumamos ver em outros países, em Cuba as telas são pequenas, pois são de retroprojetor.

Os assentos são cadeiras de madeira, não reclináveis. O filme que assistiu era em preto e branco.

Reações ao cinema em Cuba

O vídeo de @matrioshkacubana gerou quase três milhões de visualizações, com mais de 20 mil comentários e mais de 336 likes.

Na seção de comentários, as pessoas ficaram surpresas ao descobrir que o cinema em Cuba é como uma cápsula do tempo das décadas de 40 ou 50. Alguns compararam o local a uma sala de aula antiga ou a um sindicato, enquanto outros agradeceram por comparar sua realidade com a que vivem na ilha, pois o vídeo os fez perceber que estão em uma situação melhor.

“Vivem no modo vintage”, “hahaha parece quando colocavam um filme na escola”, “ficaram nos anos 60″, “é como se fosse uma época diferente”, “nunca me senti tão grato”, “daqui a 60 anos poderão ver o Homem de Ferro”, “parece-me super barato, paga um bilhete de cinema e viaja para o passado de graça”, “até pensei que iam fazer uma exposição em PowerPoint”, “nunca mais vou reclamar do Cinépolis”, foram alguns dos comentários.