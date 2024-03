Avó se enfurece ao saber que o neto não terá o nome do avô

A escolha do nome de um bebê é algo particular e que diz respeito somente aos pais da criança. No entanto, muitas famílias carregam tradições e acreditam que a chegada de um novo bebê é um motivo para celebrar e honrar os antepassados e entes queridos que já os deixaram.

Tentando evitar que isso aconteça, uma mãe buscou por apoio ao compartilhar sua história com o portal Daily Mail, onde o caso acabou ganhando visibilidade e sendo compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, a mulher explica que ela e o marido não tiveram dificuldades para escolher o nome do filho assim que descobriram o sexo do bebê. Apesar disso, os dois decidiram não compartilhar sua escolha para evitar que outras pessoas falassem coisas desagradáveis sobre o nome desejado.

No entanto, após muita insistência da avó do bebê, os pais decidiram contar a ela sua escolha, algo que não saiu como o planejado. “Acreditamos que seria um momento especial para ela, mas para a minha surpresa foi o oposto. Ela ficou furiosa e ofendida por eu não dar ao meu filho o nome do meu pai”.

Ela foi acusada de ser ingrata

Diante da situação, a futura mãe explica que foi acusada de desonrar a memória do pai ao decidir que o nome dele seria apenas o nome do meio de seu filho. No entanto, ela conta que suas preocupações eram outras no momento da escolha e que o fato de sua mãe não saber lidar com a perda de seu pai pode estar causando ainda mais problemas.

“Ela ainda está vivendo o luto e eu entendo isso, mas eu amo meu pai e honro sua memória da melhor forma que posso. Eu só não quero que meu filho tenha um nome que vá causar complicações para ele no futuro. Chama-lo de Ambrose me parece algo complicado e pode ser uma forma de dar a outras crianças motivos para provocar o meu filho”.

Agora, ela precisa defender sua escolha diante do marido que está tendendo a optar pela mudança apenas para apaziguar as coisas. Segundo a colunista que leu e compartilhou o desabafo, ela deve se manter firme em sua escolha e explicar com calma para a mãe que é comum que homenagens sejam feitas no nome do meio dos bebês e nem sempre no primeiro nome da criança.