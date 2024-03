Após contrair uma IST, mulher descobre que o namorado na verdade é casado

Relatos de infidelidade não são incomuns e cada vez mais espantam pela capacidade dos “parceiros traidores” esconderem sua vida dupla. No entanto, nem sempre eles conseguem apagar completamente os traços da outra vida que levam e um mero deslize pode levar a descoberta de toda verdade.

Um caso compartilhado pelo The Mirror ilustra bem esta situação, já que conta a história de uma mulher que buscou por ajuda na internet ao descobrir que o namorado era casado e também foi o responsável por contaminá-la com uma IST.

Segundo a publicação, ela procurou por apoio no Reddit onde deu detalhes de sua situação e explicou como conseguiu descobrir a vida dupla do namorado. Sem se identificar, a mulher revela que estava namorando com o homem de 50 anos há alguns meses e que sua vida estava sendo “o mais feliz possível”.

“Ele era um cavalheiro, gentil e fantástico. Eu estava amando a vida. Em um dia, enquanto ele estava trabalhando, eu vi que o nome em seu crachá era diferente do nome com o qual ele se apresentou para mim e decidi investigar”, revela.

Ela não gostou do que descobriu

Após pesquisar sobre o “nome real do companheiro”, a mulher descobriu que, na verdade, ele era casado e compartilhava diversos registros em momentos carinhosos com a esposa. Isso a fez se deparar com fantasmas do seu passado, já que em momentos anteriores foi traída por seus parceiros e tentou contato com outras mulheres para alertá-las sobre a situação.

“Eu tentei mandar mensagens para a outra ‘namorada’, mas não tive respostas. Ela deveria saber sobre isso, certo? Estou decepcionada com a forma como as pessoas tratam umas as outras. Para quem diz que eu deveria ignorar, ele me passou herpes. Testei negativo para outras ISTs, e mesmo ele dizendo que não foi ele, eu tenho as provas”.

Para os usuários do Reddit que acompanharam o relato e simpatizaram com a história, a mulher deveria falar com a outra família do ex-namorado e revelar o ocorrido.

“A esposa precisa saber disso e de uma forma que não seja cause uma confusão e uma briga. Parece que ela não sabe de nada e que também não fará nada, mas é importante ela saber”, comentou uma pessoa.

“Eu já fui a esposa que recebeu uma mensagem desse tipo. Parece estranho e não conseguimos saber ao certo se é verdade o que nos dizem, mas certamente ficamos em estado de alerta para tentar descobrir algo”, finalizou outra.