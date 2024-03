Tática inusitada de passageiro para dormir durante um voo causa confusão no avião

Um homem buscou por apoio no Reddit por conta de uma situação complicada vivenciada durante uma viagem de avião. Segundo ele, uma atitude da passageira sentada a sua frente poderia ter causado problemas ainda maiores do que o que já estava afetando sua viagem.

Sem se identificar, o homem conta que estava fazendo uma viagem de avião quando começou a ter sinais de uma possível enxaqueca. Por conta disso, decidiu baixar a mesa de bordo para poder apoiar a cabeça e tentar descansar antes que a situação piorasse, no entanto ele logo notou que não seria tão tranquilo quanto imaginava.

“A pessoa na minha frente tentou reclinar o assento e encontrou alguma resistência causada pela minha cabeça. Não sei se foi totalmente ou não, mas depois ela fez de novo e realmente acertou minha cabeça, me acordando”.

“Sentei normal e a passageira virou para mim e disse algo que eu achei que era um pedido de desculpas, mas não consegui ouvir direito por causa do barulho do avião. Recuei ainda mais na mesa para evitar outro golpe direto e para não atrapalhar a mulher, então voltei a lidar com minha enxaqueca da melhor forma possível”.

Ele foi criticado

O homem conta que seguiu viagem com a cabeça apoiada na mesa de bordo e que acreditava estar tudo certo. No entanto, sua percepção mudou logo após o desembarque, quando ele se deparou com a passageira da poltrona a frente esperando por ele.

“Ela estava esperando por mim e disse que eu era um idiota por segurar o assento, eu expliquei que não estava segurando, estava apenas tentando descansar. Ela continuou me chamando de idiota e eu expliquei novamente a situação e disse que apenas estava tentando dormir”.

“Eu não a critiquei por se reclinar e nem fiquei irritado pela pancada na minha cabeça, além disso, em nenhum momento eu empurrei ou segurei a poltrona cela. Recuei assim que notei o que ela pretendia fazer e, até onde saiba, ela conseguiu”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, nenhum dos dois agiu errado em relação a posição das poltronas, mas a atitude da mulher após o voo foi errada.

“Você não agiu errado ao apoiar a cabeça e ela não agiu errado ao reclinar a poltrona, mas ela errou ao te confrontar quanto a isso”, comentou uma pessoa.

“Ela definitivamente não deveria ter ficado te esperando após o voo para criticar sua atitude”, comentou outra.