Super hack: batatas assadas em 10 minutos; sem forno!

Preparar uma batata assada pode ser um processo demorado e cansativo, mas um chef autodidata revelou um truque simples que promete revolucionar a forma como preparamos essa iguaria.

Em um vídeo compartilhado em sua página do TikTok, o chef Josh Elkin demonstrou como é possível desfrutar de uma batata assada em apenas dez minutos, deixando seus seguidores surpresos e maravilhados com a eficácia desse método.

A técnica inovadora

O segredo por trás desse método rápido e eficiente está no uso do micro-ondas. Em vez de assar a batata no forno por longos períodos de tempo, Josh Elkin mostra como lavar a batata, fazer furos nela com um garfo e colocá-la no micro-ondas por cinco minutos de cada lado. Essa técnica não só reduz drasticamente o tempo de cozimento, mas também garante uma batata assada perfeita por dentro, pronta para receber suas coberturas favoritas.

O vídeo de Josh Elkin rapidamente conquistou elogios e recomendações de seus seguidores, que ficaram impressionados com a simplicidade e eficácia desse truque culinário.

Muitos descreveram o método como uma verdadeira "virada de jogo", elogiando a praticidade e o resultado final. Alguns até compartilharam suas próprias experiências ao experimentar essa técnica, enfatizando a maciez e o sabor irresistível das batatas preparadas dessa maneira.