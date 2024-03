Mulher descobre infidelidade e agride a amante do marido

O X é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Apesar de Elon Musk ter comprado o que antes era o Twitter, o magnata decidiu manter as políticas para que qualquer usuário pudesse compartilhar conteúdo explícito. Apesar de haver um grande número de publicações, nas últimas horas começou a se popularizar a brutal briga entre duas mulheres por uma suposta infidelidade.

A conta que compartilhou o incidente postou a seguinte mensagem “DESCUBRA a amante do seu marido, chame-a de p*ta destruidora de lares e bata nela. Enquanto isso, o verdadeiro culpado, o marido, filma e se diverte com a briga você acha que ele aprendeu a lição?”.

Nos quase 30 segundos de vídeo, é possível ver como a esposa chutou a amante enquanto esta tentava se levantar. A mulher continuou com as agressões e, apesar da vítima tentar se defender, pouco pôde fazer para escapar da raiva da traída.

Recomendados

Embora houvesse mais pessoas na rua, ninguém tentou separar as mulheres que se tornaram duas pessoas extremamente virais. Até o momento, não se sabe onde o incidente ocorreu, mas já acumula mais de quatro milhões de visualizações no site pertencente ao homem mais rico do mundo.

“A outra garota pode processá-la por tentativa de homicídio”, “Ela também precisa fazer o mesmo com o marido dela”, “Realmente não entendo, quem deve respeitar o relacionamento é o marido, então quem deveria ser repreendido é ele”, “Até o cachorro está ajudando” ou “Elas são muito bobas e o cara é uma porcaria”, são alguns dos comentários inseridos por vários usuários que pediram outra forma de resolver os conflitos.