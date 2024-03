Mulher comemora aniversário de 106 anos na Disney e encanta internautas

Foto: Chip and Company

Com 106 anos de vida, Magnolia Jackson, uma ex-diretora de escola primária agora aposentada residindo na Flórida, Estados Unidos, vivenciou um momento de puro encantamento e alegria: sua primeira visita à Disney.

O desejo de conhecer o parque temático surgiu após ser cativada pela performance de Mickey Mouse em um jogo de futebol americano universitário no outono anterior. Sua fascinação pelo icônico personagem a inspirou a solicitar uma comemoração de aniversário temática na Disney.

Celebração mágica dos 106 anos

Magnolia não apenas estava comemorando um marco impressionante de mais de um século de vida, mas também estava se deliciando com as maravilhas do “lugar mais mágico da Terra” pela primeira vez.

Sua chegada foi saudada com um corredor de aplausos, seguido de calorosos abraços de Mickey e Minnie Mouse, que expressaram grande felicidade ao ver a idosa.

O dia especial continuou com Magnolia recebendo um bolo temático e sendo serenata por familiares e amigos com a tradicional canção de aniversário. “Ver todas essas pessoas aqui comigo me fez sentir muito bem”, expressou ela, emocionada pela calorosa recepção.

Explorando encantos e aventuras

Após a calorosa recepção, Magnolia foi explorar as atrações do Magic Kingdom, incluindo uma conversa encantadora com a Princesa Tiana.

A aventura incluiu passeios exclusivos e a contemplação dos deslumbrantes jardins do festival. Além disso, Magnolia se deliciou com as delícias culinárias do parque e se aventurou na atração Tiana’s Bayou Adventure.

Shannon Smith-Conrad, embaixadora do Walt Disney World Resort, descreveu a visita de Magnolia como “mágica”.

“Ver ela e sua família aqui, explorando o parque e se encontrando com Mickey e Minnie, além de todo o amor recebido de nossos profissionais, mostrou o quanto ela estava emocionada”, disse ela. A equipe do parque jamais esquecerá essa manhã especial, marcada pela celebração de um aniversário tão significativo.

Fonte: Só Notícia Boa