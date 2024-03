Millennials estão cada vez mais isolados e têm menos atividade sexual, de acordo com um estudo

O autor do famoso livro ‘Geração Eu’, Jean Twenge e psicóloga da Universidade de San Diego, indicou que o amadurecimento mais tardio é uma tendência bem documentada que se reflete na atividade sexual dos jovens millennials.

Fatores econômicos, como o desemprego e o adiamento do casamento, contribuem para essa realidade de isolamento. A tecnologia também desempenha outro papel, pois o aumento do tempo dedicado à comunicação digital pode reduzir as oportunidades de encontros físicos.

Este estudo foi baseado em uma Pesquisa Social Geral, que mostra que os millennials estão menos ativos sexualmente em comparação com a geração X. Essa mudança é especialmente observada entre mulheres, brancos, aqueles que não frequentam a universidade.

Estudos anteriores e dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças também apontam para uma diminuição na atividade sexual entre adolescentes e adultos jovens nas últimas décadas, indicando que esse fenômeno não é novo.

Ao contrário da percepção popular, os millennials podem estar esperando mais tempo para iniciar relações sexuais, desafiando a noção de que são a geração do ‘ficar’.

A revista The Atlantic, em um relatório abrangente, fala de uma ‘recessão sexual’ em pleno vigor. Generalizada e mundial, que não afeta apenas os americanos, mas se estende a outros países desenvolvidos, cujos jovens estão seguindo o mesmo padrão: o das redes sociais e da vida digital.