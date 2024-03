Homem tranca pais e irmã grávida pelo lado de fora e recebe elogios no Reddit

Um usuário do Reddit, conhecido como Independent-Box-44, causou alvoroço ao compartilhar sua história no subreddit 'Am I the A-hole' ('Sou o errado'). A controvérsia começou quando Independent-Box-44 se recusou a permitir que seus pais e uma irmã grávida invadissem a área privativa em sua casa.

Disputa familiar no Reddit

Independent-Box-44 revelou que seus pais alugam uma suíte em sua casa e concordaram em deixar a irmã mais velha, que está grávida e foi abandonada pelo pai do bebê, morar com eles. No entanto, quando a irmã expressou o desejo de usar a casa como uma creche clandestina, Independent-Box-44 se recusou, levando a uma disputa familiar.

Reddit users defend person who locked parents and pregnant sister out of home: ‘I tip my hat to you’ https://t.co/vfXSLAuVR5 pic.twitter.com/0iVQ93KtlS — New York Post (@nypost) March 15, 2024

Apoio da comunidade online

Apesar da polêmica, a comunidade do Reddit amplamente apoiou a decisão de Independent-Box-44. Os usuários concordaram que, como proprietário da casa, ele tem o direito de definir regras e limitações. Muitos elogiaram sua postura, destacando que ele estava protegendo seus próprios interesses e sua privacidade.

Enquanto a disputa continua, a comunidade online permanece dividida, mas em grande parte apoia a decisão tomada.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.