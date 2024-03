Freiras colocam seu convento para alugar no Airbnb: “Os turistas não nos incomodam, nem percebemos”

Uma publicação no Airbnb chamou a atenção da comunidade. Trata-se de um aluguel bastante incomum. As freiras clarissas do Convento de Santa María Jesús em Sevilha, Espanha, decidiram alugar seu convento para tentar lidar com os problemas econômicos que enfrentam.

Elas são conhecidas por se dedicarem à venda de doces artesanais, mas nem isso nem o serviço de lavanderia as ajudou a sair à frente. “Tentamos com encadernação e também abrimos uma lavanderia, mas isso não dá dinheiro. O dinheiro, por mais que alguém se dedique à vida religiosa, é uma questão complicada”, disse a madre superiora ao El País.

Dessa forma, o Arcebispado e dois agentes imobiliários ajudaram as freiras a transformar quatro de seus quartos em confortáveis apartamentos, com o objetivo de promover uma experiência de hospedagem em um edifício do século XVI.

"Os turistas não nos incomodam, nem percebemos." — Freiras de Sevilha

"Localizado dentro do histórico convento Santa María de Jesús do século XVI. Paz no coração de Sevilha", diz o anúncio no Airbnb. "Um grande pátio privado permitirá que você desfrute do céu de Sevilha. Localização, luz e tranquilidade definem este lindo apartamento, totalmente equipado com tudo", acrescenta.

Convento pode ser alugado no Airbnb Airbnb

Além disso, tem “cafeteira, espremedor de laranja, aquecedor de água para chá, TV HD, lava-louças”.

"Não é uma cela monástica, é um apartamento turístico muito iluminado e bonito. Mas em um convento onde os corredores cheiram a doces", destaca o aplicativo.

Os aposentos, explica a freira María Lucía, são a casa de uma irmã que faleceu e de outra que foi abandonada. Também há o apartamento do sacristão. “Os turistas não nos incomodam, nem percebemos”, garantem as religiosas.

O maior apartamento do local, com três quartos, é alugado por 97 dólares americanos por noite, enquanto o de dois quartos tem um valor de 47 dólares.