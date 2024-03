'Doidão de tempero': pais preocupados com nova forma de ficar chapado

Uma mãe da Geórgia, conhecida como Lakeview Living no TikTok, causou alvoroço ao compartilhar um alerta sobre o uso de noz-moscada por adolescentes como meio de ficar chapados. O vídeo rapidamente se tornou viral, gerando discussões sobre os perigos dessa prática entre os jovens.

Descoberta alarmante

A mãe revelou que um professor relatou problemas em escolas locais devido ao uso de noz-moscada por estudantes. Em uma recente verificação de mochilas, foram encontradas garrafas de noz-moscada, com os alunos alegando que as tinham para "aula de culinária".

No entanto, a utilização do ingrediente para buscar efeitos alucinógenos veio à tona, causando preocupação entre pais e educadores.

Riscos à saúde

Embora a noz-moscada seja comumente usada como tempero, seu consumo em grandes quantidades pode ser perigoso e até fatal. A substância tem propriedades narcóticas e alucinógenas, podendo causar uma série de sintomas adversos, como tontura, alucinações e até mesmo risco de morte.

Além disso, o uso da noz-moscada para buscar efeitos psicoativos tornou-se uma tendência preocupante nas redes sociais, levando jovens a experimentarem a substância de forma irresponsável.

O alerta sobre o uso de noz-moscada para buscar efeitos alucinógenos levanta questões sobre a segurança e a conscientização dos jovens em relação às substâncias. Pais e educadores estão instigando discussões sobre os perigos do uso indiscriminado de produtos com potencial de risco à saúde, enfatizando a importância da educação preventiva e do acompanhamento adequado dos adolescentes.