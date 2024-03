Cansado dos atrasos da namorada, ele decidiu sair sem ela

Um homem buscou por apoio no Reddit após se envolver em uma discussão que pode levar ao fim de seu relacionamento com a companheira. Segundo ele, a forma como ela a tratou se mostrou completamente desrespeitosa.

Sem se identificar, o homem conta que tinha combinado um encontro com a namorada em sua casa, mas que acabou se atrasando por problemas na escola em que trabalha. Diante disso, ele revela que entrou em contato com a companheira informando que conseguiria passar para buscá-la por volta das 17 horas, algo que ela concordou.

“Eu fui até a casa dela e quando cheguei a avisei por mensagens de texto e por ligação, mas ela não respondeu de nenhuma forma. Eu então fiquei mais de 20 minutos esperando e, quando ela não saiu, eu voltei para minha casa. Enquanto estava no caminho ela me mandou uma mensagem dizendo que entrou em uma discussão com a amiga e que não conseguiu sair quando eu cheguei, e depois me perguntou se eu poderia voltar para buscá-la agora. Eu concordei e voltei”.

“Acontece que ela agiu da mesma forma. Fiquei mais de 20 minutos esperando novamente até me cansar e voltar para casa para jantar sozinho. Depois de 2 horas ela me mandou uma mensagem de texto perguntando se eu fiquei irritado!”.

Ele ficou inconformado

O homem explica que ficou completamente inconformado e irritado com a atitude da companheira, que se mostrou desrespeitosa com ele ao nem mesmo responder suas mensagens e ligações.

No entanto, ela também está afirmando que ele agiu de forma insensível e egoísta.

“Agora ela está irritada comigo porque eu fiquei irritado pela longa espera. Depois que ela mandou um monte de mensagens eu a ignorei. Se ela não consegue entender que sua atitude foi desrespeitosa, então ela também não vai conseguir seguir em frente com um relacionamento saudável”.

“Eu expliquei a ela meu ponto de vista e perguntei onde eu agi errado, ela não soube dizer. Eu não preciso de mais estresse na minha vida”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente em suas decisões.

“Espero que ela se torne sua ex porque ela agiu de forma errada e te tratou como um nada”, comentou uma pessoa.

“Respeitar o tempo de seu parceiro é uma das principais coisas a ser feita em um relacionamento. Ela deixou claro que não te respeita. Se ela não valoriza o tempo com você, ela não te valoriza”, finalizou outra.