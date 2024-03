Após a recusa da patroa, jovem que pediu para ser demitido viraliza ao afirmar que fará de tudo para ser mandado embora

Um jovem viralizou nas redes sociais recentemente ao contar que tentou pedir demissão, mas teve seu pedido negado pela patroa.

Além disso, ela elogiou seu desempenho e o definiu como um excelente colaborador, como detalhado pelo site Metropoles.

Insatisfeito com a resposta, ele prometeu uma série de artimanhas para forçar sua saída.

No vídeo, como argumento, o jovem disse que tentará utilizar um atestado médico como uma possível solução.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando e já conta com quase 600 mil reproduções.

O vídeo também acabou gerando um verdadeiro debate entre os usuários sobre o tema. Comentou uma pessoa: “E não foi ele próprio quem pediu para sair?”

Escreveu outra: “Justa causa… e sem carta de recomendação… boa sorte…. Muito inteligente gravar e postar para provar… pode receber um processo por prejudicar a empresa com dolo”.

Outra ainda comentou: “O funcionário quer ir embora mas se vê no direito de impor que o empregador mande embora para tirar vantagem”. Confira o registro:

