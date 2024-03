Academia se torna viral por seu aviso de não opinar sobre o corpo dos outros

Num mundo cada vez mais influenciado pelas imagens de corpos perfeitos divulgadas nas redes sociais e no cinema, há quem dê mais importância às aparências e tende a comentar sobre como outras pessoas se parecem. Para minimizar esse tipo de atitude, uma academia publicou um cartaz pedindo para não opinar sobre o corpo dos outros, e com isso, o local se tornou viral.

A imagem do letreiro foi compartilhada pela usuária Emma Geikie na rede social X com seu usuário @emmageikie. A mulher publicou uma foto do aviso, desencadeando milhares de reações.

No cartaz da academia Up Center lê-se o seguinte: "Atenção: nem todos vêm à academia para transformar seus corpos. Muitos vêm para acalmar seus traumas, liberar o estresse ou curar feridas. Não opine sobre o corpo dos outros".

Recomendados

A publicação tem mais de 800 mil visualizações, mais de 49 mil curtidas e mais de cinco mil compartilhamentos.

Entre os comentários, alguém perguntou: "O que aconteceu para eles colocarem isso aí?", ao que Emma Geikie respondeu "nada".

Outros usuários comentaram: “Há pessoas que opinam sobre a roupa que se usa na academia”, “Na minha academia, há garotas que me olham feio por não ter o corpo como o delas”, “imprimam muitos desses”, “nada mais triste do que ver o exercício físico apenas como uma ferramenta para perder peso/se tonificar”, “é assim que me sinto quando saio para correr ou fazer algo, mas depois lembro que não importa porque saio por causa dos traumas”.

A academia e sua reflexão sobre as aparências

O letreiro viral da academia fez muitas pessoas refletirem sobre a importância de não criticar as aparências dos outros, destacando o quão fundamental é o ser.

É um cartaz que destaca como o interior também se fortalece em lugares como estes, libertando as pessoas de pesos pesados e ajudando-as a se sentir melhor. Dessa forma, enfatiza que o interior é transcendental e nem tudo na vida é como nos vemos.

Há quem diga que se você se sentir bem, parecerá bem, e é muito provável que seja assim. Numerosos estudos comprovam que a sensação de bem-estar ajuda a manter a saúde e isso, por sua vez, se reflete com beleza no exterior.

Por outro lado, o letreiro evidencia as más intenções daqueles que criticam, pois estão corroídos por dentro ao darem mais importância ao superficial.