Teste vocacional revela seu trabalho ideal de maneira inusitada: qual bolo você é?

Quem nunca desejou ter uma bola de cristal para prever qual seria a carreira perfeita? Agora, graças a um site, essa possibilidade se tornou realidade.

O Cake Resume desenvolveu um questionário que analisa sua personalidade e sugere os empregos mais adequados para você, revelando também a percepção dos seus colegas e até mesmo identificando seus melhores parceiros de trabalho.

Se as animações adoráveis e nostálgicas não são suficientes para atrair sua atenção, o teste também oferece sugestões de "papeis recomendados", permitindo que você explore diferentes caminhos de carreira. Tudo o que você precisa fazer é responder algumas perguntas de múltipla escolha e, ao final, receberá um perfil de personalidade personalizado.

Recomendados

No Instagram, o @cakeresume comemorou: "Nosso quiz WHAT CAKE RU alcançou 10 milhões de jogadores. Obrigado por fazerem este teste. Traremos mais testes fofos e divertidos como este para vocês no futuro."

Ao concluir o questionário, você será direcionado para a "Job Hunting Village", onde responderá uma série de 12 perguntas simples.

Algumas das perguntas incluem: "É a sua primeira vez na Job Hunting Village, como você se sente?", "Descubra para onde seu coração está te levando! Toque na bola de cristal para ver o futuro. Na sua imaginação, que tipo de pessoa você será no futuro?", e "A partir daqui, você treinará habilidades para tornar seu currículo mais poderoso. Que tipo de currículo você deseja fazer?".

Cada resposta revela aspectos importantes da sua personalidade e direciona para o tipo de carreira que mais combina com você. Ao final do teste, você receberá um perfil que informa qual tipo de bolo representa sua personalidade profissional.

Cada bolo corresponde a um conjunto específico de valores, crenças e comportamentos profissionais, auxiliando os participantes a compreenderem seus pontos fortes e áreas de melhoria, além de oferecer sugestões de carreira. Ele também informa com quem você é mais compatível no ambiente de trabalho, incentivando a comparação entre colegas para uma análise mais completa. Achou interessante? Você pode acessar o teste, clicando aqui.