Posição de dormir e os impactos na saúde que você precisa saber

Pessoas que optam por dormir de bruços podem enfrentar uma série de problemas de saúde, de acordo com especialistas. A dor lombar é uma das principais queixas associadas a essa posição, podendo agravar problemas pré-existentes.

Além disso, dormir de bruços pode afetar a respiração profunda, comprimindo o diafragma e aumentando o estresse no coração. Essa posição pode até mesmo aumentar o risco de problemas cardiovasculares ao longo do tempo, especialmente em pessoas com condições médicas preexistentes.

This sleep position wreaks havoc on your health: experts https://t.co/bSzUhMCyNh pic.twitter.com/JKOMdGEpKE — New York Post (@nypost) March 19, 2024

Outras complicações e alternativas

A posição de dormir de bruços também pode levar a enxaquecas, nervos comprimidos, problemas neurológicos e até mesmo rugas faciais. Para mulheres grávidas, essa posição pode causar uma série de complicações, incluindo privação de sono e riscos para o bebê.

Especialistas recomendam dormir de lado ou de costas para promover uma melhor saúde e qualidade de sono, especialmente para aqueles que sofrem de dores nas costas ou apneia do sono.