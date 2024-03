Noiva expulsa a melhor amiga do noivo de seu casamento e afirma que a culpa foi dela

Uma mulher buscou por apoio no Reddit após se envolver em uma confusão com a esposa de seu melhor amigo. Segundo ela, o clima entre as duas nunca foi bom, mas piorou significativamente no dia do casamento.

Sem se identificar, a mulher conta que seu melhor amigo se casou recentemente. A amizade dos dois começou na época da escola e nunca eles tiveram qualquer interesse romântico um pelo outro, no entanto a noiva dele ainda assim nunca gostou dela.

“Foram três anos de namoro e ela nunca permitiu que eu e meu amigo saíssemos sozinhos porque se sentia desconfortável com isso e achava que eu o estava forçando a fazer algo. Eu só sentia falta do meu amigo e não entendia os motivos dela, principalmente porque eu sou muito bem casada. Talvez o fato dela ser de uma família conservadora interfira nisso”.

“Meu amigo falou várias vezes com ela e ela sempre disse que é errado uma mulher e um homem serem amigos. Sei que não é uma atitude boa, mas se a mulher o faz feliz então eu apenas aceito pelo meu amigo”, explica.

As coisas explodiram no dia do casamento

Segundo o relato, as coisas começaram a ficar ainda mais tensas com a proximidade do casamento já que o noivo gostaria que a amiga fosse sua madrinha de casamento. Ele logo foi impedido pela noiva ao dizer que ele estaria fazendo uma inversão de papéis visto que, em sua cultura, os homens escolhem os padrinhos e as mulheres as madrinhas.

“Eu disse a ele para não comprar essa briga e falei que iria apenas como convidada, e foi o que fiz. Como o código de vestimenta pedia cores terrosas eu escolhi um vestido bronze, meio alaranjado que combinava com as amostras enviadas por eles”.

“No casamento tudo foi tranquilo, mas na recepção a noiva me puxou de lado e me acusou de usar um vestido dourado em seu casamento. Ela ainda me ofendeu e eu fiquei tão chocada. Ela começou a gritar comigo e me mandou ir embora, eu apenas peguei meu marido, dei tchau para meu amigo e fui embora”.

“Depois meu amigo disse ter ficado magoado por eu ir embora cedo e a mãe da noiva me acusou de ter arruinado o casamento por estar com um vestido dourado, sendo que ele era bronze. Eu quero falar com meu amigo e explicar o que aconteceu, mas não sei se estou errada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, independentemente da cor do vestido ela a noiva agiria da mesma forma.

“Seu vestido era claramente alaranjado! Não importa a cor que você estivesse usando, a noiva ia achar algo para te fazer ir embora do casamento. Diga a seu amigo os motivos pelos quais você foi embora cedo, ele precisa saber como a esposa dele trata você”, comentou uma pessoa.

“Se eles acham que esse vestido claramente laranja é dourado, precisam fazer algum teste de visão. Você precisa ser honesta com seu amigo e explicar o motivo real de não ter ficado até o fim”, finalizou outra.