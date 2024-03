Indignante! Professora joga cadernos no chão para entregar notas aos alunos do ensino fundamental

Professora joga cadernos no chão para entregar notas aos alunos do ensino fundamental Instagram

Através de diversas plataformas de redes sociais como X, TikTok, Facebook, Instagram, entre outras, tem circulado um vídeo que gerou grande indignação entre os usuários. Neste vídeo, é mostrada uma professora realizando uma ação condenável dentro de uma sala de aula.

Abuso infantil e humilhação?

Nas fortes imagens, a professora é vista jogando no chão os cadernos de notas dos alunos do ensino fundamental, enquanto os chama pelo nome para que recuperem seus materiais de trabalho.

Este ato lamentável tem provocado a indignação generalizada dos espectadores, que denunciam que se trata de um caso de maus-tratos infantis e humilhação às crianças.

De acordo com as informações divulgadas nas redes sociais por aqueles que compartilharam o vídeo, este incidente teria ocorrido na escola primária “Lázaro Cárdenas” localizada em Toluca, Estado do México (Edomex).

O que dizem as autoridades?

Os pais manifestaram a sua preocupação e exigem que as autoridades competentes tomem medidas drásticas, incluindo o despedimento imediato da professora envolvida.

Até o momento, nem a instituição educacional nem a Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do México emitiram comentários ou informações oficiais sobre este lamentável incidente.

A comunidade nas redes sociais continua expressando sua repulsa por esse tipo de comportamento e exige justiça para as crianças afetadas pelo abuso e humilhação por parte da professora.

Eles exploram as redes sociais

"Que tipo de professora é essa?", "espero que seja demitida", "eu, como mãe, reiniciaria o Windows dela", "que a demitam imediatamente, por favor, muito indignante tratá-los assim aos talentos do futuro", são alguns dos comentários dos usuários nas redes sociais.

Espera-se uma resposta rápida das autoridades competentes para esclarecer o que aconteceu e tomar medidas adequadas para garantir o bem-estar dos estudantes menores de idade.