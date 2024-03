Girafa quebra o pescoço e morre dentro do Zoológico de Miami

O Zoológico de Miami revelou que uma jovem girafa sob seus cuidados faleceu ao fraturar o pescoço. O incidente ainda está sendo investigado. A fêmea tinha três meses de idade e as circunstâncias que levaram à sua morte ainda são um mistério.

O zoológico de Miami lamenta o acidente

A equipe do zoológico acredita que algo assustou a girafa e a levou a colidir contra uma cerca, sofrendo uma lesão que resultou em sua morte instantânea.

A girafa foi encontrada morta no sábado e transportada para o Centro de Saúde Animal do zoológico para uma necropsia.

“A equipe do zoológico está monitorando o rebanho de girafas em busca de qualquer sinal de estresse ou comportamento anormal. O restante dos membros do rebanho retomou sua rotina normal sem mais incidentes, incluindo os pais deste bebê nascido em 15 de dezembro de 2023″, explica a Telemundo 51 em sua página web”.

Investigam as instalações do zoológico

No entanto, a morte do mamífero artiodáctilo gerou controvérsia e o zoológico está sendo investigado com uma revisão abrangente de todos os protocolos e procedimentos para evitar um novo acidente no futuro, conforme indicado pela instituição em um comunicado.

Nas áreas do Zoológico de Miami, cerca de 60 girafas nasceram ao longo do tempo e é considerado um dos zoológicos que mais esforços fez pela defesa e conservação das girafas na natureza.

Zoológico de Miami: "foi uma perda devastadora"

O Zoológico de Miami tem fornecido assistência financeira aos animais em seu habitat e destinou fundos a "organizações dedicadas a preservar os habitats naturais dessas majestosas criaturas", cita a Telemundo 51.

"Esta foi uma perda devastadora e todos os procedimentos estão sendo cuidadosamente avaliados para ajudar a garantir a prevenção de incidentes semelhantes no futuro", disse o zoológico.