Tragédia heroica: pai morre salvando crianças de cobra

Jeremy Brookes, 47, pai de três filhos, se deparou com um pesadelo ao chegar à creche em Deeragun, Townsville. Ele foi mordido três vezes por uma cobra marrom oriental, a segunda mais venenosa do mundo, enquanto tentava salvar as crianças.

Coragem sob pressão

Mesmo sem experiência prévia no manejo de serpentes perigosas, Brookes não hesitou em agir. Após as mordidas fatais, ele retornou para casa, onde sua esposa tentou ajudá-lo, mas, infelizmente, ele sucumbiu a um ataque cardíaco.

A esposa de Brookes, desesperada para salvar sua vida, aplicou manobras de primeiros socorros enquanto aguardava a chegada dos paramédicos. Apesar dos esforços incansáveis da equipe médica, Brookes não sobreviveu ao ataque da cobra mortal.