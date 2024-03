Mulher descobre traição através do relógio fitness do marido

Megan McGee percebeu padrões incomuns no monitor de fitness do marido, revelando uma traição perturbadora. Os dispositivos de rastreamento de atividades físicas tornaram-se populares entre os entusiastas do fitness, mas para Megan, o dispositivo do marido foi muito além de monitorar seu progresso físico.

Uma pista reveladora

A análise dos dados do aplicativo Strava, usado pelo marido de Megan para rastrear suas corridas, levantou suspeitas e mudou o curso de sua vida. Enquanto muitos usam o Strava para registrar suas rotas de corrida e compartilhar com amigos, para Megan, tornou-se uma ferramenta reveladora de uma possível traição conjugal.

Ao revisar os dados do Strava, Megan notou que o marido frequentemente interrompia ou pausava suas corridas perto da casa de uma colega do exército, com quem ele ocasionalmente trabalhava. Este comportamento levantou suspeitas, especialmente porque o relacionamento entre seu marido e a colega sempre a deixou desconfortável.

Recomendados

Woman makes unsettling discovery on husband's fitness watch, it changed her life https://t.co/uZfv3kA5KV pic.twitter.com/XjUDwdz1Zi — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) March 20, 2024

Uma investigação inesperada

A investigação de Megan a levou a descobrir que as rotas de corrida do marido frequentemente começavam em sua casa e terminavam na casa da colega, que morava a uma curta distância.

Embora esses dados não fossem uma prova definitiva de infidelidade, eles confirmaram suas suspeitas e a deixaram com uma sensação de traição e engano. Embora seja incomum usar tecnologia de fitness para detectar traição, para Megan, foi um golpe inesperado que mudou sua vida para sempre.