Gato tóxico fugiu de uma fábrica, causando alarme devido aos riscos cancerígenos no Japão

Um gato tóxico está causando alarme no Japão. O animal caiu em um recipiente com ácido em uma fábrica na cidade de Fukuyama e escapou para as ruas, gerando alarme devido aos riscos cancerígenos e mortais ao entrar em contato com esse animal.

Segundo o que foi publicado pela La Vanguardia, o felino escapou da fábrica de revestimentos metálicos na manhã da última segunda-feira. A segurança da empresa confirmou o incidente através das câmeras de vigilância, onde foi visto fugindo. No chão ficaram as pegadas amarelas e marrons.

Nas gravações, é possível ver quando o gato caiu no contêiner e, apesar do perigo de exposição ao cromo hexavalente, conseguiu sair vivo da fábrica.

Risco para a saúde pública no Japão

O cromo hexavalente ao qual o gato foi exposto é uma substância perigosa, seja por contato ou inalação. Por isso, a empresa Nomura Plating reportou o caso às autoridades locais, que emitiram um comunicado de emergência à saúde pública pedindo às pessoas que evitem se aproximar do felino e que informem caso o vejam.

Os habitantes de Fukuyama estão em alerta caso vejam o gato tóxico. A preocupação aumenta no caso das crianças, já que os mais pequenos poderiam tocá-lo e ter consequências na sua saúde, motivo pelo qual a tensão é maior nos pais.

O La Vanguardia destacou que o incidente evidencia a necessidade de que esse tipo de empresas fortaleçam suas medidas de segurança no Japão.

Os membros da empresa acreditam que o gato pode ter entrado nas instalações ao estar dentro de uma lona que foi levada para o local.

O Escritório de Avaliação de Riscos para a Saúde Ambiental (OEHHA) da Califórnia explicou que a inalação prolongada de cromo hexavalente tem efeitos cancerígenos e não cancerígenos no ser humano. Os primeiros ocorrem se a exposição a essa substância for prolongada, causando câncer de pulmão e nasal. Entre as consequências não cancerígenas estão: irritação no nariz, garganta e pulmões, alergias, feridas no nariz e perfuração da membrana que separa as narinas.