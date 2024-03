Casal entra em discussão após uma foto tirada no aniversário da filha

Uma mãe desabafou no Reddit depois de uma simples foto em família virar motivo de uma confusão envolvendo seu marido e sua mãe. Segundo ela, que fez um relato anônimo na plataforma, a reação do marido foi completamente exagerada.

Sem se identificar, a mãe conta que ela o marido são pais de uma menina, mas têm 2 filhos de um casamento anterior, sendo uma menina de 5 anos que também é filha dela, e um menino de 8 que é seu enteado.

A situação toda aconteceu durante o aniversário da filha do casal. Na festa a mãe da mulher estava presente e decidiu que queria algumas fotos das crianças para guardar o momento.

“Minha mãe estava fotografando as crianças e tirou várias fotos dos três juntos, mas depois de algum tempo ela pediu para tirar uma foto somente com as meninas. Aparentemente meu marido não gostou muito disso e alegou que meu enteado estava sendo excluído por causa da atitude dela”.

“Eu pensei em pedir para minha mãe tirar uma segunda foto só da aniversariante com meu enteado, e ela fez isso, mas aparentemente não foi o bastante para acalmar os ânimos com meu marido, que já estava irritado quando a foto foi tirada”.

Exagerado?

Segundo a mulher, após o ocorrido o clima entre o marido e sua mãe ficou estranho e os dois trocaram farpas pelo restante do dia. Somente quando a avó das crianças foi embora é que as coisas foram esclarecidas.

“Eu fui falar com ele após o fim da festa e disse que ele exagerou em sua reação. Ele disse que não exagerou porque o filho foi claramente excluído naquela situação. Acredito que o fato da minha mãe ter pedido uma foto dos três juntos já é prova de que ela não o excluiu. Ela mora longe e meu enteado também é do tipo de criança que fica mais quieta e não se envolve muito. Não acho que ela fez por mal”.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado em sua reação.

“Uma criança tímida de oito anos de idade não parece ter sentido nada disso. Parece que seu marido tem algum problema com coisas desse tipo, tente conversar com ele para entender melhor”, comentou uma pessoa.

“Você acredita que existiram outras situações em que seu enteado possa ter se sentido excluído? Se esse for o caso, talvez seu marido não tenha exagerado”, finalizou outra.