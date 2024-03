A Intel recebe um histórico subsídio da administração Biden para impulsionar a produção de chips

O governo de Joe Biden, por meio do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, concedeu à Intel um subsídio de US$8.5 bilhões em financiamento direto para projetos comerciais de semicondutores sob a Lei CHIPS e Ciência.

Nesse sentido, foi informado que o financiamento da Lei CHIPS tem como objetivo aumentar a fabricação de semicondutores no país vizinho do norte e as capacidades de pesquisa e desenvolvimento, especialmente em semicondutores de ponta.

Vale ressaltar que a Intel é a única empresa americana que projeta e fabrica chips lógicos de ponta, portanto, o financiamento ajudaria a impulsionar os projetos críticos de fabricação, pesquisa e desenvolvimento de chips da Intel em suas instalações em Arizona, Novo México, Ohio e Oregon.

“A IA está impulsionando a revolução digital e tudo o que é digital precisa de semicondutores. O apoio da Lei CHIPS ajudará a garantir que a Intel e os Estados Unidos permaneçam na vanguarda da era da IA enquanto construímos uma cadeia de abastecimento de semicondutores resiliente e sustentável para impulsionar o futuro de nossa nação”, acrescentou Gelsinger.

Um investimento histórico

O financiamento proposto pela Lei CHIPS e os planos previamente anunciados pela Intel de investir mais de US$ 100 bilhões no país norte-americano ao longo de cinco anos, representam um dos maiores investimentos público-privados já realizados na indústria de chips dos Estados Unidos.

É assim que este investimento histórico criará milhares de novos postos de trabalho na empresa e na construção, fortalecerá as cadeias de abastecimento nos Estados Unidos e ajudará a garantir a liderança na fabricação e capacidades tecnológicas de chips de ponta.