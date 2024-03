Som da alegria: saiba como um aparelho auditivo mudou a vida da vovó Zaida

A emoção tomou conta de uma adorável senhora de 89 anos ao experimentar a magia de ouvir claramente pela primeira vez com a ajuda de um aparelho auditivo.

O coração da internet foi conquistado pela reação da vovó Zaida, cuja história foi compartilhada por sua neta Ana Carolina Abichequer, conhecida por divulgar momentos virais.

Ana estava apreensiva sobre como sua avó, uma mulher vaidosa, reagiria ao uso do dispositivo, preocupada com a visibilidade do aparelho.

Para a surpresa de ambas, a descoberta dos sons claros e distintos foi uma fonte de pura alegria para dona Zaida. O aparelho, projetado para ser discreto, cumpriu sua promessa, mantendo-se invisível aos olhos alheios, exatamente como ela desejava.

A perda auditiva, comum na terceira idade, muitas vezes encontra barreiras no caminho para o tratamento adequado devido ao medo de estigmatização ou preocupações estéticas, como no caso de dona Zaida.

No entanto, os avanços tecnológicos em dispositivos auditivos oferecem soluções que vão além da discrição. Muitos desses aparelhos modernos incluem funcionalidades avançadas como cancelamento de ruído e ajustes automáticos para diferentes cenários sonoros, garantindo uma experiência auditiva mais natural e satisfatória.

A utilização de aparelhos auditivos não beneficia apenas a clareza sonora; segundo especialistas em audiologia, como Ariane Gonçalves, esses dispositivos têm um papel crucial na prevenção da demência.

Ao facilitar a comunicação e manter os idosos engajados social e mentalmente, os aparelhos auditivos diminuem o risco de isolamento social e depressão, contribuindo para uma melhor qualidade de vida na terceira idade.

