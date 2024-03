Pais chocados com foto de bebê usando unhas postiças: "perigo real para crianças"

A foto, que circula pelas redes sociais, mostra a mão de um bebê com unhas pontiagudas, com a legenda provocativa: "posso fazer as unhas do seu bebê. PM para obter informações. Tarifas baratas." A imagem, embora se acredite ser falsa, despertou um debate acalorado sobre os riscos potenciais dessa prática.

Reações nas redes sociais

Usuários horrorizados expressaram suas preocupações, descrevendo as unhas postiças como "armas mortais" e "armas de destruição em massa". Alguns temem que a imagem possa inspirar outros pais a experimentarem essa prática perigosa em seus próprios filhos, enquanto outros questionam a autenticidade da foto, acreditando que tenha sido manipulada digitalmente.

Essa polêmica surge em meio a outros casos de pais compartilhando práticas questionáveis nas redes sociais. Recentemente, Kylen Suttner, 21 anos, causou alvoroço ao admitir ter feiro bronzeamento artificial em seu filho recém-nascido, provocando críticas e preocupações sobre os limites da parentalidade responsável.

Recomendados

Kylen explicou que sua declaração era uma piada, mas muitos usuários ficaram alarmados com a ideia de expor um bebê tão jovem a substâncias potencialmente prejudiciais.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.