Pai morre ao tentar retirar cobra de dentro de uma creche na Austrália

Uma tentativa de resgate de cobra acabou se transformando em tragédia em uma creche da Austrália. Conforme informações do People, Jerromy Brookes, de 47 anos, morreu após ser picado três vezes por uma cobra-marrom, a segunda espécie mais venenosa do mundo.

O homem foi chamado até a escola por conta da presença da cobra no local e, mesmo não sendo habilitado para lidar com animais silvestres, tentou realizar a remoção da serpente. No processo, ele foi mordido três vezes antes de conseguir pegar o animal e levá-lo para casa em sua bolsa, onde contou sobre o ocorrido para sua esposa.

Segundo o portal, ela ainda tentou enfaixar o braço do marido e realizar os procedimentos de socorro quando ele ficou inconsciente. O socorro foi acionado, mas o homem teve uma parada cardíaca antes mesmo da chegada dos paramédicos, que conseguiram reverter a situação e levá-lo para receber atendimento hospitalar.

Brookes chegou a ficar em estado crítico, mas não resistiu e veio a falecer no mesmo dia do incidente.

Alerta!

Conforme a publicação, o manuseio de animais silvestres deve ser realizado somente por especialistas. Em caso de incidentes, é necessário manter a calma e procurar tratamento médico imediatamente.

Segundo Timothy Jackson, toxicologista, o veneno da serpente em questão pode levar a vítima a sofrer um colapso cardiovascular em apenas 30 minutos. Para evitar que o veneno se espalhe com rapidez, ele afirma que a vítima deve permanecer imóvel até a chegada do socorro especializado.

Na publicação, Ben Avery, especialista em capturar répteis, afirma que pessoas não treinadas no manuseio destes animais não devem tentar realizar a remoção deles. “A maioria das picadas acontece quando alguém está tentando matar ou capturar uma”.

No caso do Brasil, a orientação é para que o Corpo de Bombeiros seja acionado para realizar a remoção e soltura adequadas do animal.