Pai exige que o filho devolva o dinheiro que gastou com sua “namorada”

Um pai usou o Reddit para desabafar e pedir orientação depois de descobrir que o filho, de 16 anos, decidiu usar seu cartão de crédito para comprar presentes caros para a namorada virtual.

Segundo ele, que não se identificou, o jovem conheceu a menina por meio de um jogo online e passou a desenvolver um “relacionamento” com ela sem nunca a ter visto ou ouvido sua voz.

“Meu filho ama videogames e tem um PlayStation 5 que ganhou de aniversário no ano passado. Ele costuma jogar online com os amigos e veio me contar que começou a conversar com uma garota de 15 anos. Com o tempo, ele disse que os dois começaram a namorar, mas ela nunca ligou o microfone para falar com ele porque o dela está quebrado e eles nem mesmo sabe como ela é. Eu disse a ele para tomar cuidado e não passar informações pessoais a ela”.

Recomendados

“Ele tem o próprio cartão de crédito com um limite específico e sabe que não deve usar um valor superior ao limite. Quando as contas chegaram neste mês eu notei várias recargas de jogo com valores de 50 a 100 dólares utilizadas no cartão dele e fiquei furioso porque dei cartões de recarga para ele como presente de Natal e aniversário. Ele me disse que usou o cartão para comprar presentes para a namorada no jogo, porque se não fizesse isso ela terminaria com ele”.

O pai tomou uma atitude

Diante da situação, o homem conta que decidiu punir o filho e fazer o adolescente pagar pelo valor em questão, além de perder o acesso ao cartão.

“Disse a ele que eu pagaria a fatura, mas que ele deverá me devolver o dinheiro. Falei que ele conseguira diversos trabalhos informais perto de onde moramos. Ele ficou irritado comigo e disse que não tem tempo para trabalhar com as tarefas da escola e as atividades extra que já faz. Eu disse que ele tem que se virar e tirei o cartão dele”.

“Agora meu filho só fala comigo quando precisa de carona ou de algo específico, e está bravo porque eu o estou fazendo pagar pela conta. Eu errei?”.

Para os usuários do Reddit, o pai precisa intervir ainda mais pois o filho dele está sendo vítima de um golpe.

“Seu filho está sendo vítima de um golpe! Não existe uma namorada, só alguém querendo tirar proveito dele. Converse com ele imediatamente”, alertou uma pessoa.

“O microfone não está quebrado e não é uma mulher que fala com ele. Certamente é um homem querendo tirar vantagens, seu filho caiu em um golpe”, finalizou outra.