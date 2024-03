Operador de uma escavadeira descobre uma estátua romana de 1.800 anos de idade

Uma estátua romana com quase 2.000 anos de idade foi descoberta por trabalhadores que estavam construindo um estacionamento no Reino Unido.

O motorista de uma escavadora, Greg Crawley, descobriu no ano passado a cabeça de mármore de uma dama romana na propriedade do século XVI Burghley House, em Peterborough (Inglaterra), enquanto realizava obras de reformas.

Duas semanas depois, também foi encontrado um busto perto do local da descoberta original, e as relíquias foram limpas, examinadas e montadas novamente por um restaurador, que datou a escultura do século I ou II.

Recomendados

Estatua antiga

Os especialistas observaram que à estátua foi adicionada uma espiga de ferro que permitia fixá-la a um busto ou pedestal, uma adaptação que os antiquários italianos historicamente faziam no final do século XVIII ao vender objetos para os aristocratas que viajavam pela Itália.

"A propriedade afirmou em comunicado: ‘Acredita-se que tenha sido durante uma das duas viagens do nono conde à Itália na década de 1760, período em que comprou muitas antiguidades, que ele trouxe a escultura de volta para Burghley’."

Brownlow Cecil, nono conde de Exeter, herdou o título em 1754 e era um ávido viajante e colecionador de obras de arte, de acordo com a propriedade. No entanto, a propriedade não tem certeza de como a cabeça e o busto acabaram enterrados no estacionamento, descrevendo isso como um "mistério completo".

Como cheguou a ser enterrada?

Burghley House afirmou que “as explicações vão desde uma tentativa de roubo frustrada, até alguém simplesmente se livrar da estátua e ela acabar coberta pela terra”. Relato da CNN.

O motorista da escavadora, Crawley, disse que era uma "sensação incrível ter encontrado algo tão antigo e especial", e classificou a descoberta como "a melhor que já fez".

“Tive um verdadeiro susto quando o cubo da escavadeira rolou sobre o que pensei que era uma grande pedra para revelar um rosto”, disse Crawley no comunicado da Burghley House. “Não podia acreditar quando me disseram que era uma estátua romana de mármore”, acrescentou.

A estátua será agora exposta ao lado de outras estátuas colecionadas pelo nono conde na Burghley House.