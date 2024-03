Noiva é criticada por se recusar a ter as cunhadas como madrinhas de casamento

Uma noiva fez um pedido de ajuda no Reddit depois de se ver em uma situação complicada envolvendo a mãe de seu noivo. Segundo ela, a mulher insiste que uma de suas duas filhas seja madrinha no casamento do filho.

Sem se identificar, a noiva conta que seu relacionamento já dura 8 anos e que desde que foi morar junto com o noivo a situação ficou complicada com a família dele. Para ela, tanto a sogra quanto suas cunhadas não são boas em respeitar limites e a privacidade do casal. Deixando os detalhes de lado, a noiva explica que as coisas ficaram complicadas uma vez que elas não aceitam os limites impostos pelo casal e sempre tentam forçar mudanças.

“Não são coisas exageradas, apenas pedidos para que avisem antes de virem até nossa casa, ou para respeitar nossos horários de trabalho. Para elas essas limitações significam que eu não gosto da família”.

“Quando começamos a planejar nosso casamento nós decidimos por uma cerimônia pequena, com apenas 50 convidados. São 2 madrinhas, 2 padrinhos, sem floristas e pajens. Minhas madrinhas serão minha irmã e minha melhor amiga”.

A situação mudou quando o noivo entregou os convites

A mulher então explica que as coisas ficaram mais complicadas quando os convites do casamento foram enviados. O noivo decidiu entregar pessoalmente a sua família e foi pego de surpresa com a reação da mãe ao saber que nenhuma das filhas dela seria madrinha.

“Ele explicou que inicialmente iríamos nos casar escondido, mas que sentimos que isso era excluir a família, então decidimos por uma pequena festa. Diante disso, a mãe dele falou que deveríamos ter casado escondido ou que eu deveria imediatamente desconvidar minha melhor amiga como madrinha e colocar uma das minhas cunhadas no lugar”.

“Inicialmente meu marido não teve problemas com isso, mas agora ele parece ter mudado de ideia. Eu acho que é apenas a mãe dele jogando na cara dele a minha escolha e causando um conflito proposital e que ele só a quer deixar feliz, mas eu não quero mudar minha escolha. Eu nunca pedi a ele para incluir um dos meus irmãos como seu padrinho”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com sua escolha e tomar providências para que a sogra não estrague o casamento.

“Você está correta, mas essa situação toda é um grande sinal de alerta sobre sua sogra e sobre seu futuro marido. Você realmente quer passar o resto da vida nessa família?”, questionou uma pessoa.

“Parece que seus problemas vão além da família dele e envolvem ele também. Ele está sendo permissivo com as atitudes da mãe. Tome providências para que isso não estrague seu casamento”, finalizou outra.