Mãe é criticada por ir ao casamento da filha mais velha quando a mais nova nem foi convidada

Uma mãe buscou ajuda no Reddit depois de se envolver em uma discussão com sua filha mais nova. Segundo ela, a jovem está inconformada com o fato da mãe querer ir ao casamento de sua irmã mais velha uma vez que ela não foi convidada.

Sem se identificar, a mãe conta que tem duas filhas, uma de 27 e outra de 24 anos. As duas nunca forma muito próximas e as coisas ficaram ainda piores quando a mais nova começou a ter uma série de problemas na escola e acabou desenvolvendo a síndrome do pânico. Desde então, sempre que se vê em locais cheios a jovem costuma ter um ataque.

“Eu sei que ela não faz isso de propósito, mas é terrível estar em uma formatura e alguém do nada ter um ataque de pânico. As vezes ela consegue se afastar e se acalmar, mas em outros casos acaba tendo um ataque realmente preocupante”.

“O grande problema é que minha filha mais velha vai se casar e os ataques de pânico da irmã já geraram problemas no noivado dela. Durante a festa minha filha mais nova teve uma crise de pânico e o evento foi encerrado depois disso porque a crise arruinou toda a energia da festa. A mais velha ficou realmente magoada e falou que não a convidaria para o casamento”.

Ela falou, e fez

Seguindo o que disse a mãe, a noiva decidiu não convidar a irmã para o casamento, o que iniciou um novo momento de tensão na família. Mesmo após a mãe questioná-la sobre sua decisão, ela decidiu não voltar atrás.

“Ela quer que o casamento seja tranquilo e sem chances de ser interrompido por um ataque de pânico. Pedi a ela para reconsiderar, mas ela se recusou e disse que o dia deve ser sobre ela e não sobre o pânico da irmã”.

“Minha filha mais nova ficou extremamente magoada e me pediu para não ir ao casamento, mas disse a ela que eu vou porque não quero perder o casamento da minha filha. Isso levou a uma briga e quero a opinião de outras pessoas”.

“Os ataques são constantes e acontecem há 8 anos, ela faz tratamento para isso, mas eles vêm do nada e, geralmente, quando ela está perto de várias pessoas. Acreditem, a situação já melhorou muito do que era antes”.

Para os usuários do Reddit, a mãe está certa e a filha mais nova realmente não deveria ir ao casamento.

“Sua filha mais velha está correta, tudo viraria do avesso no instante em que sua filha mais nova começasse a ter um ataque”, comentou uma pessoa.

“Sua filha mais velha merece ter a atenção dos pais no dia do casamento dela, ela não está errada”, finalizou outra.