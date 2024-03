Jovens morrem ao cair de bicicleta enquanto viajavam pela estrada

As pessoas usam, todos os dias, um grande número de transportes para chegar aos seus destinos. Apesar de ser cada vez mais comum a criação de veículos ou vans que tornam o deslocamento mais relaxante, muitos citadinos continuam a usar motos ou bicicletas.

Alguns governos incentivam sua população a deixar seus carros e usar bicicletas, mas é seguro se locomover dessa forma? Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de X, o momento em que dois jovens caíram no chão enquanto estavam viajando por uma estrada.

Um dos feridos gravou como mais de seis pessoas estavam em cinco bicicletas. Os adolescentes desceram por um trecho em declive e começaram a ganhar bastante velocidade. Ao chegarem a uma das curvas, o homem que estava guiando perdeu o controle e caiu no chão.

De acordo com um meio local, as pessoas acidentadas morreram enquanto praticavam ‘gravity bike’: “Dois dos menores perderam a vida no local do acidente, enquanto os outros dois foram levados com urgência para o hospital. Relata-se que os sobreviventes foram submetidos a cirurgia, embora seu estado de saúde permaneça crítico”.

O acidente ocorreu em 16 de março deste ano em Cauca, Colômbia. O vídeo acumula milhares de visualizações nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “Por alguns likes e como terminaram”, “E o que aconteceu com os outros”, “Onde está o vídeo de como ficaram?” ou “Achavam que estavam numa moto, isso é inexperiência, eu andando de bicicleta subi uma colina bastante longa e depois, obviamente, tive que descer, a descida foi vertiginosa, mas em alguns momentos eu pisava nos freios, sabia que era uma bicicleta e havia um limite antes de cair no chão”.