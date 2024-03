Governador da Flórida assinou um projeto de lei que proibirá pessoas sem-teto de dormir na rua

Ron DeSantis, governador da Flórida, assinou, nesta quarta-feira, um novo projeto de lei que poderia proibir milhares de pessoas sem-teto de acampar ou dormir em propriedades públicas.

"Queremos garantir que as ruas da Flórida sejam seguras para nossos residentes", disse DeSantis em Miami Beach na quarta-feira após assinar o projeto de lei.

Há apoiadores que acreditam que o projeto "ajudará a eliminar os transtornos das pessoas sem-teto que vivem em parques e propriedades públicas. Também argumentam que será mais fácil fornecer serviços locais às pessoas sem-teto se estiverem em um único local", explica a NBC Miami.

"Vimos que a população de pessoas sem-teto em todo o país cresceu entre 2019 e 2022 em 3 por cento, durante esse período, a população de pessoas sem-teto na Flórida diminuiu em 11 por cento", acrescentou Desantis.

Opositores: "Este projeto de lei não aborda e não abordará a causa mais urgente"

Os condados que tenham a aprovação do Departamento de Crianças e Famílias do estado podem designar áreas onde pessoas sem-teto possam acampar por até um ano, de acordo com o projeto de lei aprovado pelo Senado.

O projeto, assinado pelo governador da Flórida, define acampamento público como "residir durante a noite em um espaço temporário ao ar livre utilizado como moradia ou espaço habitável e evidenciado pela construção de uma barraca ou outro abrigo temporário, a presença de roupa de cama ou travesseiros, ou o armazenamento de pertences pessoais".

Os opositores afirmam que esta medida simplesmente visa reunir as pessoas sem-teto e não deixá-las à vista.

A senadora democrata Shevrin Jones disse: ‘Este projeto de lei não aborda e não abordará a causa mais urgente e fundamental da falta de moradia. Estamos literalmente reorganizando a visibilidade das pessoas sem-teto sem uma estratégia de saída para aqueles que estão sem lar”.