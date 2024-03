Ataque extremista em sala de concertos de Moscou deixa 40 mortos e 100 feridos

Num grave incidente na Câmara Municipal de Crocus, localizada no Oblast de Moscou, três indivíduos armados e vestidos de camuflagem abriram fogo indiscriminadamente, gerando pânico e caos entre os presentes, de acordo com os primeiros relatórios.

Os atacantes também teriam lançado uma granada ou um artefato incendiário, desencadeando um incêndio no prédio. A situação se agravou com o desabamento parcial do teto devido ao fogo, complicando os trabalhos de evacuação e resgate das aproximadamente 100 pessoas presas, algumas das quais estão no telhado do edifício.

O incidente, que ocorreu durante um concerto no local do evento Crocus City Hall, deixou cerca de 40 mortos e 100 feridos, de acordo com relatórios preliminares. Testemunhas e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas de terror, com pessoas fugindo do local e corpos caídos no chão entre poças de sangue.

A magnitude do ataque leva a considerar a possibilidade de até cinco atacantes envolvidos no ato terrorista.

Neste momento há um atentado terrorista na Rússia

Entraram no shopping crocus em Moscou e estão matando todas as pessoas que encontram pic.twitter.com/yDdYDxEjdy — ElBuni (@therealbuni) 22 de março de 2024

As autoridades russas, incluindo o governador Andréi Vorobiov e o prefeito Sergei Sobyanin, lançaram uma operação de emergência que envolve unidades especiais da polícia e bombeiros para controlar a situação e prestar assistência às vítimas. A comunidade internacional também reagiu com condenação e solidariedade, expressando pesar pelo trágico incidente.

Um aparente ataque terrorista em uma boate/centro comercial em Moscou antes de uma apresentação começar. Dezenas de feridos e mortos. Também houve uma explosão e o prédio está em chamas.

Vídeos iniciais mostram vários homens (3, de acordo com a mídia estatal) em camuflagem disparando rifles. pic.twitter.com/WCRmznrldq — Aric Toler (@AricToler) 22 de março de 2024

Os relatos dos meios de comunicação, tanto russos quanto internacionais, detalham o horror vivido no local do ataque, com imagens de pessoas presas e cenas de caos. Enquanto isso, os esforços continuam sendo feitos para garantir a segurança das pessoas presas e controlar o incêndio que afeta o edifício.

O governador da província, Andréi Vorobiov, informou que mais de 70 ambulâncias foram enviadas para o local do incidente, onde os médicos prestaram assistência às vítimas.

Os Estados Unidos alertaram que haveria um ataque

Em 7 de março, a Embaixada dos Estados Unidos na Rússia emitiu um aviso sobre possíveis planos de extremistas para realizar ataques em Moscou, especificamente direcionados a grandes concentrações de pessoas, como concertos, dentro de um prazo de 48 horas.

Embora os serviços de inteligência dos Estados Unidos tenham acertado em suas previsões, eles não calcularam corretamente o momento exato dos ataques, que ocorreram em 22 de março de 2024.

A embaixada pediu aos seus cidadãos para evitarem multidões, monitorizarem os meios de comunicação locais para atualizações e terem cuidado extra perante a possibilidade de um ataque extremista.