"Vizinha bateu no meu carro e fugiu; a desculpa dela foi inacreditável"

Um confronto inesperado ocorreu quando uma vizinha colidiu com o carro de um casal e, em vez de prestar assistência, optou por sair do local do acidente. O ocorrido deixou a família com danos consideráveis no veículo e frustração com a atitude da vizinha.

A polêmica desculpa

A desculpa oferecida pela vizinha, alegando não saber de quem era o carro atingido, é considerada insuficiente pelos proprietários. A situação se agrava pela falta de recursos financeiros do casal para arcar com os custos do conserto.

'My neighbour smashed into my car then drove off - her excuse was pathetic'https://t.co/QVZyduGugx pic.twitter.com/sT5dfQxOik — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) March 19, 2024

Busca por justiça e pelo conserto

Em busca de orientação e apoio, a família compartilhou sua frustração em uma comunidade online. A repercussão do caso gerou apoio e conselhos dos usuários, que enfatizam a importância de relatar o acidente aos órgãos competentes e acionar o seguro para lidar com a situação adequadamente.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Mumsnet.