O caso chocante de homem que utlizou objeto gigante para estimilação sexual e acabou se dando mal

Um homem de 56 anos deixou uma equipe medica impressionada ao aparecer com um objeto inusitdo preso no ânvs.

Ele inseriu um coco no local e ficou por dois dias com a fruta alojada.

O caso foi registrado em Taiwan e divulgado na revista médica British Journal of Surgery.

O paciente, que não teve a identidade divulgada, procurou um hospital após ficar dois dias constipado, como detalhado pelo site Metropoles.

Os médicos precisaram realizar uma cirurgia para remover o coco que teria sido usado para estimulação sexual.

Segundo os médicos, o paciente não conseguia urinar e queixou-se de fortes dores abdominais. Os exames mostraram que a fruta estava alojada no reto, comprimindo a uretra e impedindo-o de urinar.

A data do incidente não foi revelada no relato do caso pelos médicos do Hospital E-Da, na cidade de Kaohsiung, localizado no sul do país.

O coco de 9cm de comprimento, foi extraído por laparotomia, operação que envolve a abertura do abdômen.

Ainda de acordo com as informações, o caso caso chocante também acabou viralizando nas redes e deixandos os usuários impressionados. Confira foto do objeto retirado:

Crédito (Reprodução)

Com informações do site Metropoles