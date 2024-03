Noiva recebe críticas por estipular um código de vestimenta para os convidados

Uma noiva pode ter seu casamento dos sonhos completamente destruído por conta da decisão de seus convidados. Segundo seu relato feito no Reddit, nem todos estão dispostos a seguir sua ideia de casamento temático.

Sem se identificar, a noiva conta que ela e o noivo são apaixonados por histórias de fantasia medieval e que decidiram escolher este tema para seu casamento. Por conta disso, junto ao convite eles enviaram uma carta mostrando desde opções básicas de vestimenta até indicando locais onde os convidados possam comprar trajes medievais mais elaborados.

“Acreditamos que isso poderia ajudar as pessoas a se divertirem no nosso casamento sem precisar gastar muito e ainda assim ter nossa celebração do jeito que gostamos. Acontece que passamos a receber mensagens de alguns amigos dizendo que outras pessoas estavam reclamando das nossas escolhas. Em alguns casos, chegaram até mesmo a falar que nosso casamento será ridículo”.

Recomendados

“Em especial, minha sogra e cunhada não gostaram nada da ideia e estão me acusando de ser uma noiva neurótica e mandona que está arruinando um dia que deveria ser feliz ao ‘fazer as pessoas se vestirem feito idiotas’. Elas acham que todos devem usar a roupa que acharem melhor para ocasião e que eu sou controladora. Meu noivo não pensa da mesma forma que elas e diz que devemos seguir em frente”.

Ela começou a se questionar

Depois das reclamações a noiva começou a se questionar sobre suas escolhas e ficou extremamente magoada com a atitude dos convidados, em especial da família de seu companheiro. Ela acreditava que esse tipo de reação aconteceria caso ela pedisse a todos para usarem roupas extremamente caras em seu casamento.

“Esperava isso se eu pedisse por roupas de gala ou se pedisse para gastarem milhares em fantasias elaboradas, mas eu incluí até simples tutoriais de como adaptar um vestido florido para o tema em questão. Não acho que eu exagerei, mas estou me questionando”.

“Tirando minha sogra e cunhada, nenhum familiar ou amigo próximo reclamou sobre nossa escolha, pelo contrário, eles estão animados para o casamento. O problema é a família mais distante”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela apenas fez o que a agrada e se as outras pessoas não se sentirem confortáveis então não devem ir.

“É normal existir um código de vestimenta em casamentos! A menos que isso envolva gastar muito dinheiro, eu estaria pronta para apoiar o casamento dos meus amigos seja qual for o tema”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada e deve aproveitar seu casamento da forma que preferir, mas saiba que nem todos vão gostar das suas escolhas”, finalizou outra.