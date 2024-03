“Não vou fugir”, Dani Alves pede para cumprir sua sentença fora da prisão

O jogador de futebol brasileiro Dani Alves disse aos juízes da seção 21 da Audiência de Barcelona que não vai fugir se for libertado enquanto aguarda a resolução dos recursos sobre a sentença que o condenou a quatro anos e meio de prisão.

Ele disse durante sua última fala na audiência desta terça-feira para avaliar seu pedido de liberdade: “Eu acredito na justiça. Não vou fugir”, informaram fontes presentes na audiência, na qual o jogador participou por videoconferência da prisão de Brians 2, em Sant Esteve Sesrovires, Barcelona. Dani Alves assegurou ao tribunal que confia na justiça e que permanecerá na Espanha até que o processo seja resolvido, acrescentando que sua residência é em Barcelona.

A advogada, Inés Guardiola, argumentou perante os juízes que o seu cliente já cumpriu um quarto da sentença imposta (esteve preso por 14 meses) e que com estes 25% cumpridos já poderia ter acesso a permissões penitenciárias se cumprisse o outro requisito para obtê-las, que a sentença seja firme, algo que ela estima que pode demorar meses porque os recursos estão pendentes de avaliação pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) e depois pode haver outros recursos perante o Tribunal Supremo (TS).

Recomendados

Guardiola também argumentou que a presunção de inocência continua válida até que haja uma sentença firme, tentando anular isso com um recurso de 136 páginas e 16 motivos diferentes, e para garantir que não irá fugir se for libertado, ofereceu depositar uma fiança de 50 mil euros e comparecer no tribunal toda semana ou até mesmo diariamente para confirmar que permanece em Espanha.

As acusações acreditam que pode fugir

Por outro lado, tanto o Ministério Público quanto a acusação particular representada pela denunciante através da advogada Ester García se opuseram à libertação do jogador antes que a sentença seja definitiva. A promotora reiterou que há risco de fuga de Alves, tanto por sua nacionalidade brasileira quanto por sua capacidade econômica para fazê-lo, algo que a defesa contradiz ao afirmar que o jogador perdeu todos os contratos que tinha quando o caso foi iniciado contra ele.

Para a promotora, no entanto, agora que ele foi condenado, há um risco ainda maior de que Alves opte por fugir, pois durante a investigação (quando estava em prisão preventiva) ele tinha a ameaça de uma condenação e agora ele já a tem.

Tanto a acusação particular quanto a Promotoria argumentaram que, embora Alves tenha cumprido um quarto da pena de quatro anos e meio, ambas as acusações solicitam penas mais altas em seus recursos, que ainda estão pendentes de resolução.

O tribunal pode optar por resolver o pedido ainda nesta terça-feira ou comunicá-lo nos próximos dias, e fontes jurídicas preveem que a resposta chegará ainda esta semana.