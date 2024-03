Mãe que deixou a filha sozinha por 10 dias para ir de férias recebe prisão perpétua

Durante uma audiência, Kristel Candelario, de 32 anos, recebeu sua sentença. Candelario deixou sua filha, de 16 meses, sozinha em casa por 10 dias para poder ir de férias para Porto Rico.

Kristel Candelario foi condenada à prisão perpétua

A menina foi encontrada morta por inanição e desidratação após ser abandonada por sua mãe. O tribunal de Cleveland decidiu na segunda-feira de manhã que Candelario foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional.

Candelario deixou sua filha Jailyn Candelario, de 16 meses, sozinha em sua casa em Cleveland em 6 de junho e retornou em 16 de junho de 2023.

A mulher viajou de Detroit para Porto Rico e voltou 10 dias depois, ao chegar, a menina estava sem vida e ela ligou para o 911.

Menina morreu de inanição e desidratação

A menina falecida foi encontrada cheia de sujeira e cercada por fezes e urina, de acordo com o comunicado da polícia. O Gabinete do Médico Legista do Condado de Cuyahoga informou que Jailyn morreu de fome e desidratação grave, concluindo que foi um homicídio.

“No dia 22 de fevereiro, Candelario se declarou culpada de um crime de homicídio qualificado e um crime de colocar crianças em perigo. Na segunda-feira, Candelario foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio qualificado e de 8 a 12 anos por colocar crianças em perigo”, acrescenta wfla.com.

Pais e avós defenderam Candelario

Embora os pais e avós de Candelario a tenham defendido: "Meu coração está partido em 1.000 pedaços", disse a avó de Jailyn. "Estou aqui para dizer ao mundo que minha filha veio de um lar onde havia valores, crenças, emoções, calor. Onde o mais importante era a família", o juiz tomou uma decisão.

O juiz Brendan Sheehan disse a Candelario que ele tinha cometido “a traição máxima” ao deixar o bebê sozinho e sem comida. “A única diferença é que pelo menos na prisão eles lhe darão comida e líquidos que você negou a ela”.