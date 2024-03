Cobra-cipó é encontrada ‘descansando’ no sofá de uma casa em Minas Gerais

Moradores da cidade de Formiga, em Minas Gerais, se assustaram ao encontrar um visitante inusitado no sofá de uma casa. Conforme publicado pelo G1, uma cobra-cipó, espécie peçonhenta que parece inofensiva, foi encontrada “tirando um breve descanso” em um sofá.

Para auxiliar no resgate do animal e prevenir possíveis acidentes, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar a cobra do local sem problemas. A serpente, que não tinha ferimentos aparentes, foi solta em uma área de mata adequada.

Apesar de se tratar de uma cobra venenosa, a picada de uma cobra-cipó não costuma ter graves consequências visto que o animal geralmente tem dificuldade de injetar grandes quantidades de veneno em suas vítimas. No entanto, as recomendações permanecem a mesma e diante de qualquer incidente as vítimas são orientadas a buscar atendimento médico imediato.

Ainda conforme a publicação é feito um alerta pois muitas pessoas acreditam que a cobra-verde, ou cobra-cipó, não é peçonhenta. Na realidade o que ocorre com este tipo de cobra é que devido a seu tipo de dentição ela possui uma certa dificuldade de injetar o veneno em suas presas.

Recomendações de segurança

Caso identifique algum animal silvestre em sua casa, independente da espécie, a principal orientação é acionar os serviços de emergência e informar ao Corpo de Bombeiros o tipo de ocorrência.

Por segurança, não é recomendado interagir diretamente com o animal, lembrando que matar animais silvestres é considerado crime.

Em caso de ataque de cobras, lembre-se sempre de seguir alguns passos de segurança para ajudar no socorro e evitar que o veneno se espalhe com mais rapidez.

Mantenha a pessoa deitada e o mais calma possível;

Lave a ferida somente com água e sabão;

Mantenha a pessoa hidratada;

Leve a pessoa imediatamente para a unidade de saúde mais próxima.

Para auxiliar no atendimento, tente identificar o animal causador do acidente, uma simples foto já pode ser de grande ajuda neste momento. Lembre-se também de não tentar fazer torniquetes, cortes ou sugar o local da mordida. Esta prática pode piorar a situação.